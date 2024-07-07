Жибек Куламбаева выиграла первый одиночный титул в 2024 году

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева (472 WTA) 7 июля стала победительницей турнира категории ITF W15 в Куршумлия-Бане (Сербия), сообщает Zakon.kz.

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В финале казахстанка одолела шведку Лизу Цаар (700-е место) — 2:6, 6:4, 6:2. Таким образом, Жибек завоевала пятый одиночный титул ITF в карьере.

Ранее в Бари (Италия) в полуфинале парного разряда турнира категории WTA-125 между собой сыграли казахстанские теннисистки Анна Данилина и Жибек Куламбаева. Первая ракетка страны в парном разряде Анна Данилина в тандеме с россиянкой Ириной Хромачевой обыграли Жибек Куламбаеву и Франсиску Хорхе (Португалия) со счетом 6:2, 6:2.

