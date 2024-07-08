Рыбакина рассказала, как она изменилась с тех пор, как выиграла Уимблдон

Казахстанская звезда тенниса Елена Рыбакина на специальной пресс-конференции заявила, что сильно изменилась, стала намного опытнее за два года, сообщает Zakon.kz.

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По информации The Tennis Letter, Рыбакина также отметила, что сейчас получает больше удовольствия от игры на корте.

"В 2022 году я сильно нервничала по мере продвижения по сетке. Теперь я чувствую больше уверенности, играя матч за матчем. Это по-другому, сейчас если и нервничаю, то всего несколько игр... не так, как это было в 2022 году, когда я играла против Онс, и это был полный сет, где я просто не могла контролировать свои эмоции. Я слишком нервничала. А потом медленно, медленно я начала чувствовать себя лучше", – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Спортсменку также спросили, увидят ли фанаты от нее безумное празднование на корте, громкий рев или что-то в этом роде.

Рыбакина ответила, что пока у нее не было никаких безумных празднований, но, возможно, однажды все это увидят.

Ранее сообщалось, что казахстанские болельщики тенниса смогут увидеть в четвертьфинале Уимблдона-2024 только одну нашу спортсменку – Елену Рыбакину. Первая ракетка страны несколько часов назад обыграла россиянку Анну Калинскую на стадии 1/8 финала.

Рыбакина за путевку в полуфинал травяного Гранд Слэма теперь 10 июля сразится с Элиной Свитолиной из Украины.