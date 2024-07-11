"Надо было оставаться более агрессивной": Рыбакина высказалась о своем поражении

Казахстанская звезда тенниса Елена Рыбакина рассказала, почему проиграла чешской теннисистке Барборе Крейчиковой в полуфинале Уимблдона-2024, сообщает Zakon.kz.

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На специальной пресс-конференции Рыбакина отметила, что у нее были хорошие шансы выиграть, но случилось то, что случилось.

"Барбора очень хорошо играла. У меня были шансы. В целом это положительный турнир для меня. Думаю, во втором сете она улучшила свой процент первых подач, а у меня он немного просел. Это произошло довольно быстро. У нас было много геймов с "ровно", 30:30. Думаю, физически я тоже проседала в важные моменты. Надо было оставаться более агрессивной, лучше работать ногами. Но она хорошо играла, открывала корт. И хорошо подавала", — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина со счетом 6:3, 3:6, 4:6 уступила чешской теннисистке Барборе Крейчиковой в полуфинале Уимблдона-2024.

Ранее Рыбакина поделилась эмоциями перед данной встречей.









