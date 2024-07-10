Эксперты оценили шансы Рыбакиной на выход в полуфинал Уимблдона

Первая ракетка Казахстана близка к тому, чтобы повторить в Лондоне успех двухлетней давности.

Елена Рыбакина (Казахстан) – Элина Свитолина (Украина). 10 июля, 17:30 (время Астаны)

Сильнейшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира очень уверенно дошла до четвертьфинала Уимблдона-2024, сокрушая на своем пути соперницу за соперницей. Эксперты Olimpbet уверены, что и Свитолина не станет преградой на пути Рыбакиной к 1/2-й: П1 – 1.32, П2 – 3.6.

Очки за прошлогодний Уимблдон 25-летняя Рыбакина уже защитила – тогда она тоже дошла до четвертьфинала. Выход в 1/2-ю позволит Елене исправить неприятную статистику. Дело в том, что после финала на Australian Open-2023 казахстанка на "Мэйджорах" дальше 1/4 не проходила.

На этот раз шансы пробиться дальше, да и вообще во второй раз в карьере выиграть Уимблдон, очень высоки. Особенно после того, как другая казахстанка, Юлия Путинцева, сенсационно выбила Игу Швёнтек.

Рыбакина идет по сетке очень стабильно. Лишь во втором круге она проиграла сет Лауре Зигемунд, а всех остальных соперниц громила в две партии, отдавая не более трех геймов в каждой.

29-летняя Свитолина занимает в WTA 21 место. В отличие от Рыбакиной, которая является универсальной теннисисткой, представительницу Украины нельзя считать специалистом по газону. Она защищает прошлогодний полуфинал, но по сетке последний матч против Синьюй Ван, выигранный в двух сетах, стал, пожалуй, единственным, в котором у нее не было проблем.

В начале июня Рыбакина за счет мощной подачи в двух сетах выбила Свитолину в 1/8 "Ролан Гаррос". Учитывая, что на траве казахстанка играет еще увереннее, чем на грунте, вероятно, и на этот раз будет так же – 2:0 – 1.84.

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Фото: Olimpbet

Алекс Де Минаур (Австралия) – Новак Джокович (Сербия). 10 июля, 18:45

После неожиданного вылета первой ракетки мира Янника Синнера вероятность, что Джокович выиграет Уимблдон в восьмой раз в карьере, заметно возросла. Его шансы на выход в полуфинал на этот раз аналитики Olimpbet оценивают выше, чем у соперника: П1 – 3.6, П2 – 1.32.

37-летний Ноле сегодня является второй ракеткой мира. Всего лишь месяц назад он перенес операцию на мениске. Любой другой на его месте пропустил бы "Шлем" в Лондоне, но знаменитый серб как ни в чем не бывало выносит соперника за соперником. В 1/8 он не отдал ни одной партии крепкому датчанину Хольгеру Руне (6:3, 6:4, 6:2), блестяще сыграв и на подаче, и на приеме.

25-летний Де Минаур в этом сезоне заслуженно вошел в топ-10. Это не самый мощный игрок, но он стабилен, техничен, играет без больших перепадов и прогрессирует. Он так же универсален и может одинаково хорошо играть на любом покрытии. В Лондоне лишь в 1/8 он отдал сет Артуру Фису и, что смущает, немного прихрамывал после матча.

Если у австралийца не возникнет проблем со здоровьем, он сможет навязать Джоковичу борьбу: Тот (38.5) Б – 1.9.

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