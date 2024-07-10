Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона-2024

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, 10 июля уверенно прошла в полуфинал Уимблдона-2024, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинальном поединке она одолела украинскую теннисистку, 21-ю ракетку мира Элину Свитолину, со счетом 6:3, 6:2. Матч продолжался всего 1 час 2 минуты.

Sealed in style 🌟



A dominant Elena Rybakina defeats Svitolina 6-3, 6-2 to advance to the semi-finals! 👏#Wimbledon pic.twitter.com/EXjJhNCFMK — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2024

Рыбакина продемонстрировала мощную подачу, выполнив семь эйсов и допустив лишь одну двойную ошибку. Она успешно реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных. В свою очередь Свитолина смогла сделать лишь один эйс, допустила четыре двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт, который ей удалось взять в первом гейме.

Этот полуфинал станет для Рыбакиной вторым на Уимблдоне в ее карьере. За выход в финал она будет бороться с победительницей матча между латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (13-я ракетка) и чешской спортсменкой Барборой Крейчиковой (31-я ракетка).

Ранее Елена Рыбакина на специальной пресс-конференции заявила, что сильно изменилась, стала намного опытнее за два года.

