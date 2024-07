Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона-2024

Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз — поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.



В четвертьфинальном поединке она одолела украинскую теннисистку, 21-ю ракетку мира Элину Свитолину, со счетом 6:3, 6:2. Матч продолжался всего 1 час 2 минуты.

Sealed in style 🌟



A dominant Elena Rybakina defeats Svitolina 6-3, 6-2 to advance to the semi-finals! 👏#Wimbledon pic.twitter.com/EXjJhNCFMK