Казахстанские юниоры блистают на Уимблдоне-2024

На Открытом чемпионате Великобритании проходит турнир среди юниоров. Выступление на Уимблдоне продолжают три казахстанских теннисиста Амир Омарханов, Соня Жиенбаева и Асылжан Арыстанбекова. Zakon.kz рассказывает об успехах наши молодых игроков на Уимблдоне-2024.

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16-летний Амир Омарханов (16 ITF) получил в основной сетке Уимблдона 13-й номер посева. В стартовом раунде казахстанский теннисист выиграл у бразильца Густаво Рибейро де Альмейды со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Во втором круге спортсмен из Караганды оказался сильнее хозяина корта Люка Хупера (6:4, 5:7, 6:3).

Соперником Амира по третьему раунду стал первая ракетка мира среди юниоров, победитель Roland Garros Junior Championships 2024 Кайлан Биган (США). Также против 18-летнего американца и его соотечественника Лича Джаггера Омарханов сыграет во втором круге парного разряда. В первом матче казахстанец в паре с россиянином Тимофеем Дерепаско обыграли тандем Энцо Кольманн де Фрейтас (Бразилия) / Том Зикенбергер Германия со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 10:8.

На "Ролан Гаррос-2024" казахстанско-российский дуэт добрался до полуфинала парного разряда среди юниоров. Амир стал вторым в истории казахстанского тенниса игроком, который вышел в полуфинал юниорского турнира серии "Большой шлем" в парном разряде. Первой была Амина Рахим, которая в 2006 году пробилась в полуфинал Juniors Australian Open.

Казахстанский теннисист занимает 16-е место в рейтинге ITF среди юниоров. Для Омарханова это дебютный Уимблдон. На первом в сезоне турнире "Большого шлема" Australian Open Амир дошел до четвертьфинала одиночного разряда.

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Среди девочек-юниорок казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева пробилась в третий круг Уимблдона-2024. На старте наша спортсменка выиграла у хозяйки корта Брук Блэк (6:3, 3:6, 6:3). 16-летняя представительница Великобритании является дочерью известных в прошлом теннисистов – казахстанки Ирины Селютиной и Уэйна Блэка (Зимбабве).

Во втором матче Соня Жиенбаева одержала победу над сильной японкой Эной Коике, которая получила 13-й номер посева на этом Уимблдоне – 6:3, 6:4. За выход в четвертьфинал казахстанка поспорит со второй ракеткой мира из Словакии, победительницей Australian Open Juniors 2024 – Ринатой Ямричевой.

Также Соня Жиенбаева в паре с другой нашей юниоркой Асылжан Арыстанбековой пробились во второй круг парного разряда Уимблдона среди юниоров. В первой игре они одержали победу над парой Кристаша Макнейл (США) / Мия Поганкова (Словакия) со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). За выход в 1/4 финала казахстанки поспорят с третьим сеяными, соперницами Сони по одиночке – Ринатой Ямричевой и Эной Коике.

Ранее Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче с Барборой Крейчиковой в полуфинале Уимблдона.