Уимблдон-2024: расписание матчей на 9 июля. На корт выйдут казахстанские юниоры

Вторник, 9 июля – девятый игровой день Уимблдона. На корт выйдут казахстанские юниоры Амир Омарханов, Соня Жиенбаева и Асылжан Арыстанбекова. Zakon.kz представляет расписание матчей.

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В этот день начнутся матчи 1/4 финала в одиночных разрядах, а также продолжатся соревнования в парах, миксте и среди юниоров.

Лидер юниорской сборной Казахстана Амир Омарханов проведет матч второго круга против хозяина корта Люка Хупера. Игра пройдет третьим запуском на восьмом корте и начнется не ранее 18:00 по времени Астаны.

За выход в третий круг Уимблдона среди юниоров сыграет наша Соня Жиенбаева против японки Эны Коике (13-й номер посева). Игра состоится на 10-м корте первым запуском в 15:00.

Также в девятый игровой день Соня Жиенбаева проведет матч первого круга в парном разряде в дуэте с еще одной казахстанкой Асылжан Арыстанбековой. Наши теннисистки сыграют против тандема Кристаша Макнейл (США) / Мия Поганкова (Словакия).

Расписание на 9 июля

Центральный корт. Начало в 17:30 (по времени Астаны)

Янник Синнер (Италия, 1) – Даниил Медведев (Россия, 5)

Далее Жасмин Паолини (Италия, 7) – Эмма Наварро (США, 19)

Корт №1. Начало в 17:00

Лулу Сан (Новая Зеландия) – Донна Векич (Хорватия)

Далее Карлос Алькараз (Испания, 3) – Томми Пол (США, 12)

Корт №2. Начало в 15:00

Мэттью Эбден / Эллен Перес (Австралия, 1) – Андрес Молтени / Эйша Мухаммад (США) – доигровка при счете 3:5

Далее Натаниэль Лэммонс / Джексон Уитроу (США, 12) – Кевин Кравьец / Тим Пютц (Германия, 8)

Далее Джексон Уитроу / Алдила Сутджиади (США / Индонезия) – Андреа Вавассори / Сара Эррани (Италия, 5)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Корт №12. Начало в 15:00

Джо Сэлисбери / Хизер Уотсон (Великобритания) – Сандер Жилле / Надежда Киченок (Бельгия / Украина) – доигровка при счете 5:7, 5:3

Далее Раджив Рам / Кэти Волынец (США) – Маркус Уиллис / Алисия Барнетт (Великобритания)

Далее Барбора Крейчикова / Лаура Зигемунд (Чехия/Германия, 8) – Вероника Кудерметова / Хао-Чин Чань (Россия/Тайвань, 12)

Далее Джейми Маррей / Тэйлор Таунсенд (США) – Кевин Кравьец / Александра Панова (Германия/Россия)

Корт №18. Начало в 15:00

Марта Костюк / Елена-Габриэла Рузе (Украина /Румыния) – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлиф (Канада / Новая Зеландия, 2)

Далее Нил Скупски / Дезайр Кравчик (Великобритания / США, 6) – Фабрис Мартен / Кристина Букша (Франция/Испания)

Далее Генри Паттен / Оливия Николлз (Великобритания) – Майкл Винус / Эрин Рутлиф (Новая Зеландия, 2)

Корт №10. Не ранее 16:00

Катержина Синякова / Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 4) – Людмила Киченок / Елена Остапенко (Украина/Латвия, 9)

Далее Мате Павич / Людмила Киченок (Хорватия/Украина, 3) – Чарльз Брум / Эмили Эпплтон (Великобритания) – доигровка при счете 6:4, 5:6

Корт №14. Начало в 15:00

Максимо Гонсалес / Ульрикке Эйкери (Аргентина/Норвегия) – Жан-Жюльен Ройер / Бетани Маттек-Сэндс (Нидерланды/США) – доигровка при счете 5:3

Далее Се Су-Вей / Элизе Мертенс (Тайвань/Бельгия, 1) – Коко Гауфф / Джессика Пегула (США, 11).

Ранее на Уимблдоне-2024 определились все участники 1/4 финала в одиночном разряде.