Впервые с 1996 года на Уимблдоне не сыграет ни одна из сестер Уильямс

С 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания) пройдет Уимблдон-2024. Впервые за 28 лет на травяном турнире "Большого шлема" не выступит ни одна из легендарных сестер Уильямс, сообщает Zakon.kz.

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44-летняя Винус провела в нынешнем сезоне всего два матча и занимает 516-е место в рейтинге WTA, в прошлом году она выступила на Уимблдоне по уайлд-кард и проиграла в первом круге. Серене 42 года, она завершила карьеру в 2022 году после выступления на US Open.

В общей сложности сестры Уильямс выиграли 12 чемпионских титулов в одиночном разряде на Уимблдоне. Серена – семикратная чемпионка британского "Шлема" (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), Винус пять раз побеждала на Уимблдонском турнире (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). Дуэт сестер Уильямс шесть раз выиграл Уимблдон в парном разряде.

В августе прошлого года Серена Уильямс второй раз стала матерью. В мае этого года Винус Уильямс получила свою куклу Барби.

Ранее был представлен тест, посвященный Серене Уильямс.