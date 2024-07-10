Соня Жиенбаева пробилась в третий круг юниорского "Уимблдона"

22-я ракетка мира юниорского рейтинга ITF Соня Жиенбаева 10 июля продолжает свое уверенное шествие на юниорском "Уимблдоне", сообщает Zakon.kz.

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Во втором раунде казахстанка со счетом 6:3, 6:4 обыграла японку Эни Койке (19 ITF Juniors), у которой 559-й номер в мировом женском рейтинге WTA.

В третьем круге Соня сыграет с Ринатой Ямричевой. Словачка является второй ракеткой мира среди юниорок, победительницей Australian Open Juniors 2024.

Ранее Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, 10 июля уверенно прошла в полуфинал Уимблдона-2024.