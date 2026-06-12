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Спорт

Выяснилось, сколько могут заработать Рыбакина и Бублик за выступление на "Уимблдоне"

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 06:59 Фото: Instagram/lenarybakina/bublik
Общий призовой фонд Открытого чемпионата Великобритании в 2026 году составит более 64,2 млн фунтов стерлинга (74,4 млн евро), что станет рекордом теннисного турнира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, по сравнению с прошлым годом общий рост призового фонда составил 20%. Чемпионы и финалисты в одиночном разряде среди женщин и мужчин получат 3,6 млн фунтов стерлингов (рост на 20%) и 1,8 млн фунтов (рост на 18%), соответственно.

Вылетевшие в первом раунде в одиночном разряде теннисисты получат 80 тыс. фунтов стерлингов (рост на 21%), а общий призовой фонд квалификационного турнира составляет 6,2 млн (рост на 25%).

Турнир состоится с 29 июня по 12 июля на травяных кортах в Лондоне.

В прошлом году чемпионами стали итальянец Янник Синнер и полька Ига Швёнтек.

  • Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина становилась победительницей ТБШ в Британии в 2022 году, обыграв в финале Онс Жабер из Туниса – 3:6, 6:2, 6:2.
  • Александр Бублик на "Уимблдоне" 2025 года вылетел в первом же круге (1/64 финала), проиграв испанцу Хауме Муньяру со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 2:6.

Ранее сообщалось, что матч Елены Рыбакиной в Лондоне неожиданно отменили.

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Аксинья Титова
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