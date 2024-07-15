Тимофей Скатов вышел в основную сетку турнира АТР-250

В шведском Бостаде стартовал турнир серии АТР-250 (грунт). Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел матч второго круга в квалификации (финал), сообщает Zakon.kz.

Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз – поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.

В матче за выход в основную сетку турнира Тимофей Скатов (223 АТР) уверенно разобрался с итальянцем Андреа Пеллегрино (153 АТР) со счетом 6:4, 6:1.

В первом раунде отбора Тимофей разгромил еще одного итальянца Маттео Джиганте (135 АТР), который был посеян среди "квалифаеров" под первым номером (6:1, 6:0).

На этом же турнире другой казахстанец Денис Евсеев (160 АТР) за выход в основную сетку сегодня, 15 июля, сыграет с французом Мануэлем Гинаром (290 АТР).

Еще один наш игрок Дмитрий Попко (186 АТР) потерпел поражение в стартовом круге квалификации состязаний в Бостаде.

Призовой фонд турнира в Бостаде составляет 651 865 евро. Победитель соревнований заработает 88 125 евро, а также получит 250 рейтинговых очков.

Ранее был представлен обновленный рейтинг АТР.