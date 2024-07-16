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Фото Рыбакиной попало на упаковку шоколада, выпущенного в честь олимпийской сборной Казахстана

Фото Рыбакиной попало на упаковку шоколада, выпущенного в честь олимпийской сборной Казахстана Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Олимпийский комитет Казахстана совместно с отечественной кондитерской фабрикой выпустили упаковку в поддержку спортсменов на Олимпиаде в Париже. На нее попало изображение четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

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В рамках партнерства была выпущена лимитированная партия знаменитого казахстанского шоколада. Упаковка кондитерского изделия обладает оригинальным дизайном со спортивной тематикой, созданной специально к Олимпийским играм в Париже. "Олимпийский" шоколад будет доступен для покупки в магазинах страны.

На Олимпийских играх в Париже на теннисном турнире Казахстан будут представлять: в одиночном разряде – Елена Рыбакина (№4), Юлия Путинцева (№29), Александр Бублик (№24) и Александр Шевченко (№56), в парном разряде – Александр Бублик / Александр Недовесов.

Формирование состава проводилось на основании регламента Олимпиады, в соответствии с которым основным квалификационным критерием для допуска к участию в Играх являются личные позиции игроков в мировых рейтингах ATP и WTA.

На предстоящей Олимпиаде за теннисную сборную Казахстан впервые выступит Александр Шевченко. Международная федерация тенниса (ITF) приняла во внимание давние культурные и семейные связи Шевченко с Казахстаном, а также тот факт, что его мать является уроженкой города Жезказгана, дав ему разрешение выступать под флагом нашей страны без двухлетнего карантина. 

Ранее, в заключительный день Открытого чемпионата Великобритании, состоялся бал чемпионов, на котором станцевали победители женского и мужского одиночного разряда Барбора Крейчикова и Карлос Алькарас. 

Пахита Амири
Рыбакина Елена Казахстан 2024 год
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