Елена Рыбакина провела совместную тренировку с олимпийской чемпионкой

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях фото с совместной тренировки с чемпионкой Уимблдона-2022, четвертой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина проводит подготовку к новому сезону в Дубае (ОАЭ).

"Ребята", – подписала фото Павлюченкова в истории Инстаграм, добавив эмодзи "глаза-сердца".

Фото: instagram/nastia_pav

21-24 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет выставочный турнир World Tennis League с участием звезд мирового тенниса. На соревнованиях выступит и Елена Рыбакина. Она сыграет в группе "Falcons" вместе с Лейлой Фернандес (Канада), Фрэнсисом Тиафо (США) и Тейлором Фритцем (США). Всего на турнире будет представлено четыре квартета. Команды сыграют по круговой системе, две лучшие из них выйдут в финал.

Свой первый турнир в новом сезоне WTA тура Рыбакина проведет в Брисбене (Австралия). Brisbane International категории WTA-500 пройдет с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.

Ранее лучшая теннисистка страны Рыбакина опубликовала видео с тренировки в Дубае на своей странице в Instagram (сторис).