"Бал чемпионов": как станцевали король и королева Уимблдона

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

В женском одиночном разряде титул чемпионки турнира завоевала чешская теннисистка Барбора Крейчикова, в мужском – испанец Карлос Алькарас.

#Wimbledon champions dancing together at the Ball 👀🤣 pic.twitter.com/Y0Fl6RcXCE