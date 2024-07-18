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Казахстанские теннисисты провели матчи за выход в четвертьфинал домашнего Челленджера

Амир Омарханов и Григорий Ломакин провели матчи второго круга одиночного разряда Фото: ФТК
В Астане проходит турнир серии АТР Челленджер – Кубок президента. Казахстанские теннисисты Амир Омарханов и Григорий Ломакин провели матчи второго круга одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в четвертьфинал 16-летний уроженец Караганды проиграл грузину Сабу Пурцеладзе со счетом 3:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут.

В 1/4 финала Саба Пурцеладзе встретится со словаком Лукасом Покорным.

Еще один казахстанец Григорий Ломакин проиграл Евгению Донскому из России, который посеян в столице Казахстана под пятым номером. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

Ранее казахстанские арбитры Меруерт Каукеева и Юлия Игнатченко вошли в состав судейской бригады Олимпиады в Париже. 

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