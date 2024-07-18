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Казахстанские арбитры вошли в состав судейской бригады Олимпиады в Париже

Казахстанские арбитры вошли в состав судейской бригады Олимпиады в Париже Фото: ФТК
Олимпийский турнир по теннису в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах "Ролан Гаррос". На соревнованиях будут работать две казахстанские судьи: Меруерт Каукеева и Юлия Игнатченко, сообщает Zakon.kz.

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Они являются международными судьями на вышке "серебряного значка". Для Меруерт и Юлии это будет вторая Олимпиада – впервые они отработали в 2021 году на Играх в Токио.

В этом году в олимпийских теннисных соревнованиях честь Казахстана будут защищать: в одиночном разряде – Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик и Александр Шевченко, в парном разряде – Александр Бублик / Александр Недовесов.

Ранее Елена Рыбакина поделилась откровенной фотографией на отдыхе в Турции. 

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