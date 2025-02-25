Казахстанский теннисист стартовал на турнире АТР-250 в Чили

В Сантьяго (Чили) стартовал турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Александр Шевченко провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре казахстанец в паре с португальцем Хайме Фария уступил дуэту Орландо Луж (Бразилия) /Грегуар Жак (Франция) – 3:6, 6:3, 3:10.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. За это время Шевченко и Фария пять раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырех.

Теперь вторая ракетка Казахстана продолжит выступление в одиночном разряде этого турнира. В первом круге он сыграет против Мариано Навоне (Аргентина, 64 АТР), который получил в Сантьяго шестой номер посева.

Ранее в обновленном рейтинге Шевченко поднялся на восемь строчек и теперь идет на 95-м месте.