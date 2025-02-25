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Все о теннисе

Казахстанский теннисист стартовал на турнире АТР-250 в Чили

Казахстанский теннисист стартовал на турнире АТР-250 в Чили , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 09:43 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Сантьяго (Чили) стартовал турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Александр Шевченко провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре казахстанец в паре с португальцем Хайме Фария уступил дуэту Орландо Луж (Бразилия) /Грегуар Жак (Франция) – 3:6, 6:3, 3:10.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. За это время Шевченко и Фария пять раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырех. 

Теперь вторая ракетка Казахстана продолжит выступление в одиночном разряде этого турнира. В первом круге он сыграет против Мариано Навоне (Аргентина, 64 АТР), который получил в Сантьяго шестой номер посева. 

Ранее в обновленном рейтинге Шевченко поднялся на восемь строчек и теперь идет на 95-м месте. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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