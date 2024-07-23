Теннисист из топ-10 не примет участия в Олимпийских играх из-за травмы колена

Польский теннисист Хуберт Хуркач не выступит на Олимпиаде в Париже. Седьмая ракетка мира рассказал в социальных сетях, что еще не восстановился после операции на колене, сообщает Zakon.kz.

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Лидер мужской сборной Польши по теннису получил травму на Уимблдоне в матче с 20-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом. При счете 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:6 (8:7) теннисист из-за повреждения попросил медицинский тайм-аут. Хуберту оказывали помощь прямо на корте, так как он не мог дойти до своей скамейки. Неделю назад он перенес небольшую операцию на колене.

"Привет. Я хочу сказать спасибо за все ваши сообщения, за вашу поддержку, которую я ощущаю. Это очень многое для меня значит. Моя реабилитация проходит хорошо, и я уже добился определенного прогресса. Однако я и моя команда приняли решение сняться с Олимпийских игр в Париже. Это было очень сложное решение, потому я всегда мечтал выступать за Польшу на Играх и выиграть медаль для страны. Но, к сожалению, мое здоровье не позволяет сделать это. Конечно, я сам буду смотреть Олимпиаду и болеть за Польшу. Желаю нашей стране выиграть как можно больше медалей. Спасибо всем ещё раз", – сказал Хуркач в видео в своих социальных сетях.

Ранее чешская теннисистка, серебряный призер Олимпиады в Токио Маркета Вондроушова снялась с Олимпийских игр – 2024 в Париже из-за травмы руки.