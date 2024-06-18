Еще одна теннисистка из топ-10 отказалась от участия в Олимпийских играх в Париже

10-я ракетка мира Онс Жабер заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция). Теннисистка из Туниса прокомментировала свой отказа в социальных сетях. Также Олимпиаду пропустят Арина Соболенко и Эмма Радукану, сообщает Zakon.kz.

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Онс Жабер отметила, что смена покрытия поставит под угрозу оставшуюся часть сезона.

"Дорогие поклонники! После консультаций с моей медицинской командой по поводу участия в Олимпийских играх в Париже мы решили, что смена покрытия и необходимая адаптация организма подвергнут риску мое колено и поставят под угрозу оставшуюся часть сезона. К сожалению, я не смогу принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Мне всегда нравилось представлять свою страну на любых соревнованиях, однако я должна прислушиваться к своему организму и следовать рекомендациям врачей. Желаю своим товарищам по команде всего наилучшего на Играх. Я буду их самым большим поклонником", – написала Жабер в своих социальных сетях.

Теннисный турнир на Олимпийских играх пройдет с 26 июля по 11 августа на грунтовых кортах "Ролан Гаррос". На этой неделе все теннисисты уже перешли на турниры с травяным покрытием.

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По этой же причине (смена покрытия) от участия в Олимпиаде-2024 отказалась чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану. Британская теннисистка приняла окончательное решения, несмотря на то, что ITF предложили ей уайлд-кард на Игры как чемпионке турнира "Большого шлема".

"Мне нравится представлять свою страну. Думаю, это было довольно ясно на Кубке Билли Джин Кинг, я действительно боролась, и мне это очень понравилось. Но Олимпийские игры в этом году проходят в не подходящее для меня время. Думаю, что с учетом изменения покрытия мне просто не стоит рисковать на данный момент. Я не так давно восстановилась после операций в прошлом году. Но я желаю команде удачи", – сказала Радукану в интервью Tennis Head.

Игры в Париже пропустит и третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Отказ от участия в главных стартах четырехлетия двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" объяснила перегруженным календарем и сложной сменой покрытий. Экс первая ракетка мира Соболенко играла на Олимпиаде в Токио в 2021 году, где проиграла уже во втором круге.

Казахстан на Олимпиаде-2024 будут представлять: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Александр Бублик.

Ранее Юлия Путинцева успешно стартовала на турнире в Великобритании.