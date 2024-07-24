Восходящая звезда казахстанского тенниса стал автором сенсации на Кубке президента

В Астане проходит турнир серии ITF M25 (хард) Кубок президента. Казахстанский теннисист Амир Омарханов провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz

Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз — поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.

16-летний теннисист из Караганды сенсационно обыграл россиянина Илью Симакина, который был посеян под четвертым номером на Кубке президента. Омарханов, получивший уйлд-кард, праздновал победу со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Стоит отметить, что в решающей партии Амир проигрывал со счетом 0:2, но сумел выиграть шесть геймов подряд.

Продолжительность игры составила 2 часа и 21 минуту. На счету Омарханова шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Во втором круге Амир сыграет с представителем Китая Аожанем Ваном.

Ранее Григорий Ломакин неожиданно проиграл россиянину Саврияну Данилову со счетом 3:6, 2:6.