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Восходящая звезда казахстанского тенниса стал автором сенсации на Кубке президента

Амир Омарханов провел матч первого круга на Кубке президента Фото: ФТК
В Астане проходит турнир серии ITF M25 (хард) Кубок президента. Казахстанский теннисист Амир Омарханов провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz

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16-летний теннисист из Караганды сенсационно обыграл россиянина Илью Симакина, который был посеян под четвертым номером на Кубке президента. Омарханов, получивший уйлд-кард, праздновал победу со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Стоит отметить, что в решающей партии Амир проигрывал со счетом 0:2, но сумел выиграть шесть геймов подряд.

Продолжительность игры составила 2 часа и 21 минуту. На счету Омарханова шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Во втором круге Амир сыграет с представителем Китая Аожанем Ваном.

Ранее Григорий Ломакин неожиданно проиграл россиянину Саврияну Данилову со счетом 3:6, 2:6.

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