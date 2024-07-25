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Казахстанский теннисист сенсационно вышел в четвертьфинал Кубка президента

Амир Омарханов провел матч второго круга в одиночном разряде Кубка президента Фото: КТФ
В Астане проходит турнир серии ITF M25 (хард) Кубок президента. Казахстанский теннисист Амир Омарханов провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz

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16-летний теннисист из Караганды обыграл представителя Китая Аожаня Вана со счетом 5:7, 6:4, 7:6 и вышел в четвертьфинал Кубка президента.

Продолжительность игры составила 2 часа 51 минуту. На счету Омарханова девять эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в полуфинал Амир сыграет с Пражвалом Девом (Индия).

Ранее в стартовой игре Омарханов одержал победу над Ильей Симакиным, который был посеян под четвертым номером на Кубке президента.

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