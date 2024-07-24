Казахстанский теннисист неожиданно проиграл в первом круге Кубка президента в Астане

В Астане проходит турнир серии ITF M15. Казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре Ломакин, получивший уйлд-кард, проиграл россиянину Саврияну Данилову со счетом 3:6, 2:6.

Встреча длилась 1 час 37 минут. Во второй партии Ломакин брал медицинскую паузу, казахстанца беспокоило бедро.

Теперь Ломакин выступит в парном разряде Кубка президента.

Ранее казахстанский теннисист Дмитрий Попко успешно стартовал на турнире серии АТР Челленджер в Финляндии.