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Первая ракетка мира Янник Синнер не сможет принять участие в ОИ-2024

теннисист Фото: Instagram/janniksin
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер заявил, что не сможет принять участие в Олимпийских играх-2024, сообщает Zakon.kz.

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"С грустью сообщаю вам, что, к сожалению, я не смогу принять участие в Олимпийских играх в Париже. После хорошей недели тренировок на грунте я почувствовал дискомфорт. Пару дней я отдыхал, а затем обратился к врачу. У меня обнаружили тонзиллит и настоятельно рекомендовали не выступать на Олимпиаде. Пропуск Игр – большое разочарование, ведь это была одна из моих главных целей на этот сезон. Я с нетерпением ждал чести представлять свою страну на этом очень важном мероприятии. Удачи всем итальянским спортсменам, которых буду поддерживать из дома. Forza Italia", – написал Синнер в социальных сетях.

Олимпийский теннисный турнир пройдет на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" с 27 июля по 4 августа.

Ранее чешская теннисистка серебряный призер Олимпиады в Токио Маркета Вондроушова снялась с Олимпийских игр – 2024 в Париже из-за травмы руки.

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