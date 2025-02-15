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Все о теннисе

Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от турниров на три месяца

Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от турниров на три месяца, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 14:46 Фото: АТР
Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер согласился на немедленную трехмесячную дисквалификацию в рамках соглашения с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в пресс-релизе WADA.

Срок дисквалификации продлится до 4 мая 2025 года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию WADA по делу Синнера 16–17 апреля.

С учетом сроков отстранения итальянский спортсмен сможет вернуться на корт к Открытому чемпионату Франции по теннису – 2025 (Roland Garros), который стартует 19 мая.

Ранее сообщалось, что в Италии появилась первая скульптура лидера мирового рейтинга Янника Синнера. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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