Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от турниров на три месяца

Фото: АТР

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер согласился на немедленную трехмесячную дисквалификацию в рамках соглашения с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в пресс-релизе WADA. Срок дисквалификации продлится до 4 мая 2025 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию WADA по делу Синнера 16–17 апреля. С учетом сроков отстранения итальянский спортсмен сможет вернуться на корт к Открытому чемпионату Франции по теннису – 2025 (Roland Garros), который стартует 19 мая. Ранее сообщалось, что в Италии появилась первая скульптура лидера мирового рейтинга Янника Синнера.



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