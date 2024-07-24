Рыбакина и Бублик заявлены в миксте Олимпиады-2024

За день до официальной жеребьевки турнира теннисистов в программе летних Олимпийских игр-2024 стали известны имена игроков, которые представят Казахстан на грунтовых кортах Парижа в смешанном разряде, сообщает Zakon.kz.

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По информации Международного олимпийского комитета, самая интересная пара будет выставлена казахстанской сборной в смешанном разряде. Честь нашей страны в этой дисциплине будут защищать лучшие теннисисты республики – Елена Рыбакина и Александр Бублик.





Фото: Instagram/bublik

Помимо микста, Рыбакина покажет свое мастерство в одиночке. А Бублик еще сыграет в паре и личной категории.

Кроме Елены и Александра, казахстанские болельщики на кортах Парижа смогут увидеть еще Юлию Путинцеву (одиночка), Александра Шевченко (одиночка) и Александра Недовесова (пара).



Жеребьевка олимпийского теннисного турнира состоится 25 июля и начнется в 14:00 по казахстанскому времени. Соревнования пройдут на площадках "Ролан Гаррос" с 27 июля по 4 августа.



К этому часу программа Олимпиады-2024 уже стартовала и продлится до 11 августа. Во второй игровой день французских состязаний на арену Парижа выйдут первые казахстанцы.

