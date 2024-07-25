Итоги жеребьевки Олимпиады-2024: с кем сыграют казахстанские теннисисты в Париже

В Париже прошла жеребьевка теннисного турнира Олимпийских игр. Казахстанские игроки узнали своих соперников, сообщает Zakon.kz.

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На Олимпийских теннисных соревнованиях честь Казахстана будут защищать: в одиночном разряде – Елена Рыбакина (№4), Юлия Путинцева (№34), Александр Бублик (№23) и Александр Шевченко (№58), в парном разряде – Александр Бублик / Александр Недовесов, в миксте Александр Бублик / Елена Рыбакина.

Матчи казахстанских теннисистов в первом круге соревнований в Париже:



Елена Рыбакина – Жаклин Адина Кристиан (Румыния)

Юлия Путинцева – Марта Костюк (Украина)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Александр Бублик – Тейлор Фритц (США)

Александр Шевченко – Якуб Меншик (Чехия)

Александр Бублик / Александр Недовесов – Тьяго Монтейро / Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия)

Александр Бублик / Елена Рыбакина – Тейлор Фрит / Кори Гауфф (США).



Начало жеребьевки было задержано из-за того, что в последний момент с турнира в мужском одиночном разряде снялся экс-первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей.

Ранее стало известно, что казахстанские арбитры вошли в состав судейской бригады Олимпиады в Париже.