Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Итоги жеребьевки Олимпиады-2024: с кем сыграют казахстанские теннисисты в Париже

Итоги жеребьевки Олимпиады-2024: с кем сыграют казахстанские теннисисты в Париже Фото: ФТК
В Париже прошла жеребьевка теннисного турнира Олимпийских игр. Казахстанские игроки узнали своих соперников, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

На Олимпийских теннисных соревнованиях честь Казахстана будут защищать: в одиночном разряде – Елена Рыбакина (№4), Юлия Путинцева (№34), Александр Бублик (№23) и Александр Шевченко (№58), в парном разряде – Александр Бублик / Александр Недовесов, в миксте Александр Бублик / Елена Рыбакина. 

Матчи казахстанских теннисистов в первом круге соревнований в Париже:

Елена Рыбакина – Жаклин Адина Кристиан (Румыния) 

Юлия Путинцева – Марта Костюк (Украина) 

material Материалы

Александр Бублик – Тейлор Фритц (США) 

Александр Шевченко – Якуб Меншик (Чехия)

Александр Бублик / Александр Недовесов – Тьяго Монтейро / Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия) 

Александр Бублик / Елена Рыбакина – Тейлор Фрит / Кори Гауфф (США). 

Начало жеребьевки было задержано из-за того, что в последний момент с турнира в мужском одиночном разряде снялся экс-первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей.

Ранее стало известно, что казахстанские арбитры вошли в состав судейской бригады Олимпиады в Париже. 

Читайте также

Казахстанский теннисист сенсационно вышел в четвертьфинал Кубка президента

Казахстанская теннисистка остановилась в шаге от четвертьфинала Кубка президента

Александр Недовесов провел матч 1/4 финала на турнире в Австрии

Пахита Амири
Париж - 2024 Бублик Александр Путинцева Юлия Рыбакина Елена 2024 год Александр Шевченко
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Анна Данилина провела матч второго круга в парном разряде турнира в Яссы
Первая ракетка Казахстана обыграла российского вундеркинда и вышла в полуфинал турнира WTA-250
Футбол Самая высокая Зарплата
У Роналду будет самая высокая зарплата в чемпионате Саудовской Аравии
Футбол Скандал Париж-2024
Олимпиада-2024 началась со скандала на футбольном турнире
МОК назвал место проведения зимней Олимпиады в 2030 году
МОК назвал место проведения зимней Олимпиады в 2030 году
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: