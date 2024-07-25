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Елена Рыбакина снялась с Олимпиады в Париже

Елена Рыбакина не будет выступать за Казахстан на Олимпиаде в Париже Фото: Х/Wimbledon
Сильнейшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не будет выступать за Казахстан на Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.

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На официальном сайте Олимпиады Рыбакину исключили из сетки одиночного разряда и микста. Место казахстанской теннисистки займет австралийка Дарья Сэвилл.

Ранее сообщалось, что за день до официальной жеребьевки турнира теннисистов в программе летних Олимпийских игр – 2024 стали известны имена игроков, которые представят Казахстан на грунтовых кортах Парижа в смешанном разряде. Среди них была Елена Рыбакина.

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