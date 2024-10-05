Елена Рыбакина впервые за долгое время показала, как восстанавливается

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина впервые сделала публикацию после отказа от участия в Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка показала, как проводит свободное время в Алматы. На снимках, опубликованных в Instagram, Рыбакина позирует на фоне снежных горных вершин, а также она показала, как контактирует с лошадью.

"Несколько дней в Алматы", – подписала пост Елена.

Подписчики и коллеги спортсменки в комментариях написали, что скучают по играм с ее участием:

– Скучаем по тебе, Лена. Я перестала смотреть теннис без тебя. – Рад видеть тебя счастливой и здоровой. Мы все скучаем по тебе, но не теряй время, чтобы стать сильнее. – Быстрее бы уже в игру, мы ждем тебя. – Так приятно видеть, что у тебя хороший перерыв, супер здоровый и улыбчивый. Будьте благословенны и жду встречи с вами на корте, когда будете готовы. Забронировал поездку в Казахстан, наконец-то не могу дождаться. С наилучшими пожеланиями.

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Отметим, что в начале сентября Рыбакина снялась с турнира в Сеуле. Этот турнир стал вторым подряд, где теннисистка отказалась от участия. До этого, после первого матча на US Open, Елена приняла решение на второй раунд не выходить. Позже она объяснила причину.



Список пропущенных крупных стартов для казахстанской теннисистки увеличивается. Это девятый по счету турнир, с которого снимается победительница Wimbledon.

Также Рыбакина не смогла принять участие в Олимпийских играх в Париже тоже по состоянию здоровья. Врачи запретили ей выходить на корт из-за острого бронхита.

Сколько турниров пропустила Елена Рыбакина в 2024 году, можно узнать здесь.