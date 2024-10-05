Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Елена Рыбакина впервые за долгое время показала, как восстанавливается

теннисистка Фото: Instagram/lenarybakina
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина впервые сделала публикацию после отказа от участия в Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка показала, как проводит свободное время в Алматы. На снимках, опубликованных в Instagram, Рыбакина позирует на фоне снежных горных вершин, а также она показала, как контактирует с лошадью.

"Несколько дней в Алматы", – подписала пост Елена.

Подписчики и коллеги спортсменки в комментариях написали, что скучают по играм с ее участием:

– Скучаем по тебе, Лена. Я перестала смотреть теннис без тебя.

– Рад видеть тебя счастливой и здоровой. Мы все скучаем по тебе, но не теряй время, чтобы стать сильнее.

– Быстрее бы уже в игру, мы ждем тебя.

– Так приятно видеть, что у тебя хороший перерыв, супер здоровый и улыбчивый. Будьте благословенны и жду встречи с вами на корте, когда будете готовы. Забронировал поездку в Казахстан, наконец-то не могу дождаться. С наилучшими пожеланиями.

material Материалы

Отметим, что в начале сентября Рыбакина снялась с турнира в Сеуле. Этот турнир стал вторым подряд, где теннисистка отказалась от участия. До этого, после первого матча на US Open, Елена приняла решение на второй раунд не выходить. Позже она объяснила причину.

Список пропущенных крупных стартов для казахстанской теннисистки увеличивается. Это девятый по счету турнир, с которого снимается победительница Wimbledon.

Также Рыбакина не смогла принять участие в Олимпийских играх в Париже тоже по состоянию здоровья. Врачи запретили ей выходить на корт из-за острого бронхита.

Сколько турниров пропустила Елена Рыбакина в 2024 году, можно узнать здесь.

Читайте также

Амир Омарханов сделал камбэк и пробился в финал турнира J300 BEIJING 2024 China Open

ITF анонсировала изменения в формате Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг

Каролина Мухова не пустила Арину Соболенко в полуфинал турнира в Пекине

Елена Беляева
Рыбакина Елена Алматы 2024 год Теннис
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фильм
Сняли новый фильм об олимпийской чемпионке Симоне Байлз
Билет на чемпионат Азии: боксер из Мангистау победил на международном турнире
Билет на чемпионат Азии: боксер из Мангистау победил на международном турнире
Футбол Матч Лидеров
КПЛ-2024: "Актобе" в важной встрече вырвал победу у "Кайрата"
Футбол Лучший игрок МЮ
Роналду проиграл приз лучшего игрока "Манчестер Юнайтед" в XXI веке
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: