Рыбакина снялась с Олимпиады-2024: стала известна причина

Федерация тенниса Казахстана 25 июля сообщила, что лидер женской национальной сборной по теннису Елена Рыбакина не сможет принять участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже по состоянию здоровья, передает Zakon.kz.

100% ЖЕҢІС! Страховка первой ставки от Olimpbet: вернем сумму первой ставки до 100 тыс. тенге, если не сыграет. Сделайте первую ставку победителя!



По информации федерации, сейчас Рыбакина страдает от острого бронхита, и врачи категорически запретили ей не только выходить на корт, но и прилетать на соревнования.

"Рыбакина активно готовилась к играм, рассчитывая продемонстрировать высокий уровень игры на Олимпиаде, однако из-за болезни это стало невозможным. Федерация тенниса Казахстана искренне желает Елене скорейшего выздоровления и успешного возвращения на корт. Мы верим в ее силы и ждем ее возвращения к тренировкам и соревнованиям", – говорится в сообщении.

Ранее на официальном сайте Олимпиады Рыбакину исключили из сетки одиночного разряда и микста. Место казахстанской теннисистки займет австралийка Дарья Сэвилл.

