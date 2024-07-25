Елена Рыбакина сделала заявление по поводу отказа от участия в Олимпиаде

Лидер женской национальной сборной по теннису Елена Рыбакина 25 июля сделала заявление по поводу отказа от участия в Олимпиаде-2024, сообщает Zakon.kz.

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"Дорогие казахстанцы! Мне тяжело сообщать об этом, но, к сожалению, я не смогу принять участие в Олимпиаде в Париже. После Уимблдонского турнира я заболела острым бронхитом и, несмотря на попытки вернуться к тренировкам, мой организм пока так и не восстановился. Врачи категорически запретили мне выходить на корт. Мне очень жаль, что я не смогу оправдать ваши надежды и выступить за нашу сборную на Олимпиаде в Париже. Я была так близка к медали в Токио и тщательно готовилась к парижским играм, чтобы завоевать золото для Казахстана", – говорится в заявлении.

Она отметила, что болезнь не дала этим планам сбыться.

"Желаю всем казахстанским спортсменам удачи и успехов в Париже! Я буду болеть за всех наших атлетов и верю, что они смогут достойно представить нашу страну на Олимпиаде. Алға, Қазақстан!" – заключила она.

Ранее стало известно, что Елена Рыбакина не сможет принять участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже по состоянию здоровья. По информации Казахстанской федерации тенниса, сейчас Рыбакина страдает от острого бронхита, и врачи категорически запретили ей не только выходить на корт, но и прилетать на соревнования.

