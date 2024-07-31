После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение

Лидер женской национальной сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина 31 июля 2024 года записала видеообращение после критики со стороны соотечественников. Казахстанцы выразили недовольство тем, что спортсменка снялась с Олимпиады в Париже, сообщает Zakon.kz.

О том, что на официальном сайте Олимпиады сильнейшую казахстанскую теннисистку исключили из сетки одиночного разряда и микста, стало известно 25 июля. Затем в Федерации тенниса Казахстана заявили, что Елена Рыбакина не сможет принять участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже по состоянию здоровья. После чего на спортсменку обрушилась волна хейта, из-за которого ей пришлось даже отключить функцию комментирования в Instagram. Не помогло ей оправдаться перед болельщиками даже заявление, с которым она выступила вслед за ФТК.

"Дорогие болельщики Казахстана, наконец-таки я могу лично сообщить вам, насколько сильно я расстроена и сожалею, что не смогла выступить на Олимпийских играх в Париже за сборную команды Казахстана. Я готовилась с командой и, к сожалению, прям перед началом соревнований заболела, пролежала с температурой, у меня были проблемы с дыханием, и врачи запретили мне выходить на корт", – заявила Елена Рыбакина в видеообращении 31 июля.

Она извинилась "перед всеми казахстанскими болельщиками за неоправданные ожидания и надежды".

"Я безумно расстроена, так как достаточно много работаю со своей командой и хотела бы принести, завоевать медаль. В прошлый раз на Олимпиаде в Токио я была достаточно близка и, конечно же, это была моя большая цель". Елена Рыбакина

Теннисистка выразила надежду, что скоро сможет выйти на корт.

"Хочу поблагодарить всех своих соотечественников. Потому что каждый раз, играя в разных частях мира, я всегда получаю колоссальную поддержку и всегда безумно рада видеть флаги на стадионах. Большое спасибо и надеюсь на ближайшее возвращение на корт", – заключила Елена Рыбакина.

25 июля 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) в социальных сетях обратилась к четвертой ракетке мира Елене Рыбакиной после ее снятия с Олимпийских игр в Париже.