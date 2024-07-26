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Казахстанский теннисист провел матч за выход в четвертьфинал турнира в Финляндии

Дмитрий Попко провел матчи второго круга в одиночном и парном разрядах турнира в Финляндии Фото: ФТК
В Тампере (Финляндия) проходит турнир серии АТР Челленджер (грунт). Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (187 АТР) провел матчи второго круга в одиночном и парном разрядах, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в четвертьфинал одиночки казахстанец уступил Габи Бойтану (Румыния) со счетом 6:3, 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 48 минут.

Во втором раунде парного разряда Попко вместе с турецким спортсменом Эрги Киркином проиграли дуэту, посеянному под вторым номером – Томас Джон Фэнкатт (Австралия) / Йоханнес Ингильдсен (Дания) со счетом 4:6, 4:6.

Ранее в стартовой игре наш спортсмен одержал победу над аргентинцем Факундой Мена (261 АТР) со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

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