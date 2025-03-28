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Все о теннисе

Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Испании

Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Испании, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 10:48 Фото: Андрей Ударцев
В испанской Жироне проходит турнир серии АТР Челленджер (грунт). Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (175 АТР) провел матч второго круга одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Скатов пробился в основную сетку этого турнира, преодолев два круга в квалификации. В первом раунде основной сетки Тимофей выиграл у третьего номера посева Уго Дельена (Боливия, 103 АТР) со счетом 6:1, 6:3. 

Во втором круге казахстанец в упорной борьбе одолел Раду Албота (189 АТР) со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:3). Молдавский теннисист в 2019 году поднимался в рейтинге АТР на 39-ю позицию и в своей профессиональной карьере выиграл один титул АТР в одиночном разряде.

За выход в полуфинал сегодня, 28 марта, Тимофей встретится с сербом Душаном Лайовичем.

Ранее другой казахстанский теннисист Бейбит Жукаев пробился в 1/4 финала турнира в Мексике. 


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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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