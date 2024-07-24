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Казахстанский теннисист успешно стартовал на турнире в Финляндии

Дмитрий Попко успешно стартовал на турнире в Финляндии Фото: ФТК
В Тампере (Финляндия) стартовал турнир серии АТР Челленджер (грунт). Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (187 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре наш спортсмен одержал победу над аргентинцем Факундой Мена (261 АТР) со счетом 4:6, 6:3, 7:5. Встреча продлилась два часа и 49 минут.

За это время Попко выполнил девять подач навылет, допустил только одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 10.

Во втором раунде Дмитрий Попко сыграет с квалифаером Габи Адрианом Бойтаном (374 АТР, Румыния). Также казахстанец сыграет в парном разряде турнира в Финляндии. 

Ранее Александр Недовесов пробился в четвертьфинал парного разряда на турнире в Австрии. 

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