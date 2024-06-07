Казахстанский теннисист Дмитрий Попко вышел в четвертьфинал турнира в Хорватии

В Загребе (Хорватия) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (244 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в 1/4 финала казахстанец одержал победу над хозяином корта Дино Прижмичем (204 АТР) со счетом 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. За это время Попко реализовал пять брейк-поинтов из девяти возможных, совершил три двойные ошибки и четыре раза подал навылет.

В следующем круге Дмитрий сыграет с хорватом Матеем Додигом (359 АТР).

Ранее в первом раунде казахстанец обыграл аргентинца Ренцо Оливо (274 АТР) со счетом 6:7, 6:2, 7:5.