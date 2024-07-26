Теннисистка, которая заменила Елену Рыбакину, снялась с Олимпиады-2024 в одиночном разряде

77-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Сэвилл снялась с Олимпийских игр в Париже (Франция). Об этом стало известно из пресс-релиза оргкомитета Олимпиады, сообщает Zakon.kz.

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Отмечается, что Сэвилл снялась только с одиночного разряда. Она выступит на Играх в парном разряде в дуэте с Эллен Перес.

Дарью заменит 95-я ракетка мира итальянская теннисистка Сара Эрани, которая в первом круге сыграет с седьмым номером рейтинга WTA китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Сэвилл попала в основную сетку одиночки после снятия с соревнований четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.