Анна Данилина стала чемпионкой турнира в Румынии

В решающей игре сильнейшая "парница" страны вместе с российской спортсменкой Ириной Хромачевой выиграли у дуэта Яна Сизикова / Александра Панова (Россия) со счетом 6:4, 6:2.

Să mergem! 😤@Khromacheva and Ann Danilina take home the doubles title in straight sets! #UniCreditIasiOpen pic.twitter.com/Z2qFrHlBYK