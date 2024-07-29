Александр Бублик попросил прощения у казахстанцев за поражение на Олимпиаде

Лидер мужской команды Казахстана по теннису Александр Бублик 29 июля обратился к казахстанцам после поражения на старте Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

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"Тяжело оценивать матч. Безусловно, у нас были шансы. Мы имели несколько брейк-поинтов. Однако по итогу, к сожалению, ни один из них не реализовали. Это – теннис. Что сказать? Очень обидно, что не смогли принести не то что медали – победу. От себя хочу обратиться к казахстанцам, попросить прощения за то, что не смог выиграть даже пару матчей, не говоря уже о медали. Мне очень некомфортно", – говорится в заявлении теннисиста.

Он отметил, что обычно не играет в парном разряде с Александром Недовесовым.

"Мы не играем с Сашей в парном разряде. Если не ошибаюсь, последний раз это было в 2022 году в Глазго. Здесь успели провести пару тренировок. Выиграли один тренировочный сет. Сложно судить. Я в последнее время в парном разряде практически не играю. Нет с ним сыгранности. Однако отмечу, что это не оправдание. Мы должны были как минимум обыграть сегодняшних оппонентов", – добавил Бублик.

Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Недовесов провели матч первого круга в парном разряде на Олимпиаде. В стартовой игре казахстанский дуэт потерпел поражение от бразильского тандема Тьяго Монтейро / Тьяго Уайлд со счетом 4:6, 4:6. Таким образом, в теннисном турнире Олимпиады-2024 не осталось представителей Казахстана.