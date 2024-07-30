Новак Джокович: Наше соперничество с Рафой все еще остается блокбастером

Новак Джокович опубликовал пост в социальных сетях после победы над легендарным испанским теннисистом Рафаэлем Надалем во втором круге Олимпиады-2024, сообщает Zakon.kz.

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Встреча между двумя легендарными теннисистами завершилась победой Джоковича со счетом 6:1, 6:4. Соперники провели юбилейную 60-ю очную игру. Это рекордное по количеству матчей противостояние в мужском теннисе за всю Открытую эру. Сербский теннисист укрепил преимущество в счете личных встреч – 31:29.

"Рафаэль, я рад, что наше эпическое соперничество все еще остается блокбастером. Удачи в парном разряде. Idemooo Srbija!", – написал Джокович в социальных сетях.

Битва двух бывших лидеров мирового рейтинга продолжалась 1 час 44 минуты. Серб выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. На счету Надаля одна подача навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В третьем круге Олимпиады-2024 Новак Джокович сыграет с Домиником Кёпфером (Германия). Рафаэль Надаль продолжит выступление в Париже в мужском парном разряде вместе с соотечественником Карлосом Алькарасом. Испанский тандем одержал победу в первом раунде над аргентинским дуэтом Андрес Мольтени / Максимо Гонсалес со счетом 7:6 (7:4), 6:4 и вышел во второй круг, где сыграет с парой из Нидерландов Таллон Грикспур / Уэсли Колхоф .

Ранее Новак Джокович снялся с грядущего "Мастерса" в Монреале (Канада), который пройдет с 6 по 12 августа.