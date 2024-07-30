Титулованные испанские теннисисты пробились в четвертьфинал Олимпиады во Франции

Титулованные испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас пробились в четвертьфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр во Франции, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!



В 1/8 финала соревнований Надаль и Алькарас со счетом 6:4, 6:7 (2:7), [10:2] обыграли дуэт из Нидерландов Таллона Грикспора и Весли Колхофа.

Напряженная встреча дуэтов продлилась 2 часа и 24 минуты. В ее рамках Надаль и Алькарас три раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Грикспора и Колхофа два эйса, четыре двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Олимпиады-2024 Надаль и Алькарас сразятся с американцами Радживом Рамом и Остином Крайчеком (4).

Ранее сообщалось, что хорватская теннисистка выбила с соревнований главную претендентку на "золото" Олимпиады.