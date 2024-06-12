Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас в паре сыграют на Олимпиаде

Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция). Эту информацию подтвердил капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Давид Феррер, сообщает Zakon.kz.

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Федерация тенниса Испании объявила состав сборной на олимпийский турнир в Париже.

Из мужчин в одиночном разряде выступят четыре игрока (максимальная квота) – Карлос Алькарас, Алехандро Давидович Фокина, Рафаэль Надаль и Пабло Карреньо-Буста. Последние двое используют защищенный рейтинг.

Участие в женских одиночных соревнованиях примут Сара Соррибес-Тормо и Кристина Букша. Экс-вторая ракетка мира Паула Бадоса (118 WTA) не стала заявляться по защищенному рейтингу, поскольку может применить его только на двух из трех оставшихся крупных турниров сезона. Она планирует сыграть на Уимблдоне и US Open.

Кроме того, уже известно, что в парном разряде в дуэт объединятся Надаль и Алькарас. Здесь отбор из испанцев также прошел вторая ракетка мира в парном разряде Марсель Гранольерс.

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Рафаэль Надаль – двукратный олимпийский чемпион. В 2008 году Надаль выиграл Олимпиаду в одиночном разряде, в 2016 стал чемпионом в паре с Марком Лопесом. 38-летний Надаль сыграет на четвертой Олимпиаде в карьере. Он 22 раза побеждал на турнирах "Большого шлема".

21-летний Карлос Алькарас примет участие в Олимпийских играх впервые. Сейчас он занимает вторую строчку в мировом рейтинге ATP. На счету Алькараса 14 титулов в карьере, из которых три – турнира "Большого шлема".

Теннисные соревнования на Олимпийских играх в Париже (Франция) пройдут с 27 июля по 4 августа на кортах "Ролан Гаррос".

9 июня на грунтовых кортах Парижа финишировал Открытый чемпионат Франции по теннису, где в финальном матче испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл немца Александра Зверева.

