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Карлос Алькарас стал первым финалистом в одиночном разряде на Олимпиаде

Карлос Алькарас стал первым финалистом в одиночном разряде на Олимпиаде Фото: Х/ Carlos Alcaraz
Испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий третье место в мировом рейтинге, 2 августа пробился в финал одиночного разряда на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.

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В полуфинальном матче он уверенно победил канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:1, 6:1. Встреча длилась 1 час 15 минут, в течение которых Алькарас выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

Оже-Альяссим отметился двумя эйсами, четырьмя двойными ошибками и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.

В финале Алькарас сразится с победителем матча между Новаком Джоковичем (Сербия) и Лоренцо Музетти (Италия). 

Ранее первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек 2 августа завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх. 

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