"День сенсаций": результаты матчей теннисного турнира за 30 июля Олимпиады-2024

На Олимпийских играх в Париже продолжается теннисный турнир. Zakon.kz представляет результаты матчей за 30 июля.

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В женском одиночном разряде прошли матчи третьего круга, по итогам которого определились все участницы четвертьфинала. В этот день было зафиксировано несколько сенсационных результатов. Из одиночного разряда выбыла одна из главных претенденток на медали американка Кори Гауфф. Вторая ракетка мира неожиданно проиграла Донне Векич (Хорватия). Также поражение потерпели еще две теннисистки из топ-10: Жасмин Паолини и Мария Саккари.

Женщины. Одиночный разряд. Третий круг:

Анжелика Кербер (Германия) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 6:3;

Донна Векич (Хорватия) – Кори Гауфф (США) – 7:6, 6:2;

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Эмма Наварро (США) – 6:7, 7:6, 6:1;

Даниэль Коллинз (США) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – 6:0, 4:6, 6:3;

Анна Шмидлова (Словакия) – Жасмин Паолини (Италия) – 7:5, 3:6, 7:5;

Барбора Крейчикова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) – 7:6, 2:6, 6:4;

Марта Костюк (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 4:6, 7:6, 6:4;

Ига Швёнтек (Польша) – Сиюй Ван (Китай) – 6:3, 6:4.

В мужском одиночном разряде прошли встречи второго круга. В мужской сетке в этот день обошлось без сюрпризов.

Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг:

Тейлор Фритц (США, 7) – Джек Дрэйпер (Великобритания) – 6:7 (3:7), 6:3, 6:2;

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 13) – Максимильян Мартерер (Германия) – 6:0, 6:1;

Александр Зверев (Германия, 3) – Томаш Махач (Чехия) – 6:3, 7:5;

Алексей Попырин (Австралия) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:4, 7:5;

Томми Пол (США, 9) – Якуб Меншик (Чехия) – 6:3, 6:1;

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Даниил Медведев (Россия, 4) – Себастьян Офнер (Австрия) – 6:2, 6:2.

Мужской парный разряд. Второй круг

Раджив Рам / Остин Крайчек (США) – Тьяго Уайлд / Тьяго Монтейро (Бразилия) – 6:4, 7:6.

Мэттью Эбден / Джон Пирс (Австралия) – Марсель Гранольерс / Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 6:2, 7:5.

Кевин Кравиц / Тим Пюц (Германия) – Гаэль Монфис / Эдуард Роже-Васслен (Франция) – 6:3, 6:1.

Ян-Леннард Штруфф / Доминик Кёпфер (Германия) – Нуну Боржеш / Франсиско Кабраль (Португалия) – 6:2, 6:2.

Рафаэль Надаль / Карлос Алькарас (Испания) – Весли Колхоф / Таллон Грикспур (Нидерланды) – 6:4, 6:7, 10:2.

Томаш Махач / Адам Павлашек (Чехия) – Николас Харри / Алехандро Табило (Чили) – 5:7, 7:6, 10:4.

Даниэль Эванс / Энди Маррей (Великобритания) – Сандер Жилле / Йоран Флиген (Бельгия) – 6:3, 6:7, 11:9.

Женский парный разряд:

Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия) – Айла Томлянович / Оливия Гадеки (Австралия) – 6:3, 2:6, 10:6. (первый раунд);

Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Надия Подорошка / Мария Карле (Аргентина) – 6:3, 6:4. (второй раунд);

Кэйти Бултер / Хитер Уотсон (Великобритания) – Лаура Зигемунд / Анжелика Кербер (Германия) – 6:2, 6:3. (первый раунд);

Жасмин Паолини / Сара Эррани (Италия) – Каролин Гарсия / Диан Парри (Франция) – 5:7, 6:3, 10:8. (второй раунд);

Се Шувэй / Чиа И Цао (Китайский Тайбэй) – Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – отказ украинок. (второй раунд);

Даниэль Коллинз / Дезире Кравчик (США) – Мария Саккари / Деспина Папамихаил (Греция) – 6:1, 6:3. (первый раунд);

Катержина Синякова / Барбора Крейчикова (Чехия) – Чань Хаочин / Чань Латиша (Китайский Тайбэй) – 6:4, 6:0. (первый раунд).

Ранее казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Тимофей Скатов провели стартовые матчи в мужском одиночном разряде Челленджера в Португалии.