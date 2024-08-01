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Четвертая ракетка мира из Германии Александр Зверев не смог выйти в полуфинал ОИ в Париже

теннисист Фото: Instagram/alexzverev123
Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде и четвертая ракетка мира из Германии Александр Зверев не сумел пробиться в полуфинал Олимпийских игр – 2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинале соревнований Зверев (3) со счетом 5:7, 5:7 проиграл 16-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти.

Встреча Зверева с Музетти продлилась 2 часа и 5 минут. В ее рамках Зверев четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Музетти три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырех.

В полуфинальном раунде Олимпиады-2024 22-летний Музетти сразится либо с Новаком Джоковичем (Сербия, 1), либо со Стефаносом Циципасом (Греция, 8).

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Ига Швёнтек сенсационно проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь (7 WTA) в полуфинале Олимпийских игр.

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Елена Беляева
Франция 2024 год Олимпийские игры Теннис
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