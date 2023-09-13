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Александр Зверев: Ты легенда, мой друг

Александр Зверев обратился к сербу Новаку Джоковичу после его победы на Открытом чемпионате США Фото: atptour
Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обратился к сербу Новаку Джоковичу после его победы на Открытом чемпионате США, сообщает Zakon.kz.

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Александр Зверев в истории Instagram назвал Новака Джоковича легендой всего спорта.

"Не знаю, что еще может доказать этот человек. Ты легенда, мой друг. Не только в теннисе, но и во всем спорте", – написал Зверев на своей странице в социальных сетях.

В финальном матче Открытого чемпионата США 2023 года Джокович обыграл третью ракетку мира российского теннисиста Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Таким образом, сербский спортсмен выиграл свой 24 турнир "Большого шлема" и повторил рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт по количеству побед на мейджорах.

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