Результаты матчей теннисного турнира за 31 июля
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Теннис. Олимпиада-2024. Мужчины. Одиночный разряд. Третий круг:
Новак Джокович (Сербия, 1) – Доминик Кёпфер (Германия) – 7:5, 6:3.
Стефанос Циципас (Греция, 8) – Себастьян Баэс (Аргентина, 12) – 7:5, 6:1.
Томми Пол (США, 9) – Корентен Муте (Франция, 3) – 7:6, 6:3.
Лоренцо Музетти (Италия, 11) – Тейлор Фритц (США, 7) – 6:4, 7:5.
Карлос Алькарас (Испания, 2) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:4, 6:2.
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 13) – Даниил Медведев (Россия, 4) – 6:3, 7:6.
Каспер Рууд (Норвегия, 6) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 6:3, 6:4.
Александр Зверев (Германия, 3) – Алексей Попырин (Австралия) – 7:5, 6:3.
Теннис. Олимпиада-2024. Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфинал:
Анна Шмидлова (Словакия) – Барбора Крейчикова (Чехия, 9) – 6:4, 6:2.
Чжэн Циньвэнь (Китай, 6) – Анжелика Кербер (Германия, SR) – 6:7, 6:4, 7:6.
Ига Швёнтек (Польша, 1) – Даниэль Коллинз (США, 8) – 6:1, 2:6, 4:1 (отказ Коллинз).
Донна Векич (Хорватия, 13) – Марта Костюк (Украина, 12) – 6:4, 2:6, 7:6.
Парный разряд (мужчины)
Томаш Махач / Адам Павлашек (Чехия) – Кевин Кравиц / Тим Пюц (Германия) – 3:6, 6:1, 10:5.
Мэттью Эбден / Джон Пирс (Австралия) – Ян-Леннард Штруфф / Доминик Кёпфер (Германия) – 7:6, 7:6.
Раджив Рам / Остин Крайчек (США, 4) – Рафаэль Надаль / Карлос Алькарас (Испания) – 6:2, 6:4.
Тейлор Фритц / Томми Пол (США, 3) – Жан-Жюльен Роже/Робин Хасе (Нидерланды) – 6:3, 6:4.
Парный разряд (женщины)
Корри Гауфф / Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова / Линда Носкова (Чехия) – 2:6, 6:4, 10:5.
Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия) – Габриэла Дабровски / Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 6:0.
Кэйти Бултер / Хитер Уотсон (Великобритания) – Луиза Стефани / Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – 6:3, 6:4.
Катержина Синякова / Барбора Крейчикова (Чехия) – Суко Аояма / Эна Сибахара (Япония) – 7:5, 6:4.
Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) – Даниэль Коллинз / Дезире Кравчик (США) – 3:6, 6:4, 10:7.
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