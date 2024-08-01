Результаты матчей теннисного турнира за 31 июля

Фото: WTA

31 июля состоялся очередной игровой день теннисного турнира в рамках Олимпийских игр в Париже (Франция). Zakon.kz представляет результаты матчей.

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