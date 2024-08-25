Новак Джокович впервые прокомментировал победу на Олимпийских играх в Париже

24-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович прокомментировал победу на Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.

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"У меня было несколько очень болезненных поражений на Олимпийских играх, и я очень старался бороться за "золото". В 37 лет я подумал, что, возможно, это мой последний шанс. Возможно. Поэтому я должен был отдать абсолютно все. Это был момент, которым я очень горжусь. Это были, наверное, самые сильные эмоции, которые я испытывала на теннисном корте. А то, как я этого добился, делает его еще более уникальным", – приводит слова Джоковича Tennis World USA.

В последний раз Новак Джокович выходил на корт во время Олимпийских игр в Париже, на которых впервые в карьере выиграл золотую медаль. Он не принимал участия на турнирах серии "Мастерс" в Монреале (Канада) и Цинциннати (США). Джокович планирует выступить на US Open-2024, где победил в прошлом году.