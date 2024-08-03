Бублик назвал "цирком" скандальную дисквалификацию Шаповалова в Вашингтоне

25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог остаться в стороне от скандальной ситуации, произошедшей в четвертьфинале турнира ATP-500 в Вашингтоне (США), где канадца Дениса Шаповалова дисквалифицировали с матча, сообщает Zakon.kz.

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Напомним, Шаповалов кричал на зрителя во время матчбола своего соперника американца Бена Шелтона при счете 7:6 (7:3) и 6:3 на тай-брейке второй партии.

"ATP, мы снова возвращаемся к полной ерунде? В следующий раз нас дисквалифицируют за то, что мы "неправильно" посмотрим на зрителя, но они, в свою очередь, могут делать и говорить, что хотят?" – написал Бублик в социальных сетях.

Фото: Instagram/bublik

Также Бублик написал фразу "Снова цирк" под видео Tennis TV о дисквалификации Шаповалова.

Американский теннисист Бен Шелтон также призывал продолжить матч и был в недоумении от подобного решения.

2 августа 2024 года испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий третье место в мировом рейтинге, пробился в финал одиночного разряда на Олимпийских играх 2024 года в Париже.