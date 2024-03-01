Александр Бублик прокомментировал дисквалификацию российского теннисиста Андрея Рублёва

Казахстанский теннисист Александр Бублик поделился своими эмоциями после полуфинального матча на турнире серии ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Соперник нашего игрока россиянин Андрей Рублёв был дисквалифицирован за нецензурную речь в адрес линейного судьи, сообщает Zakon.kz.

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Два первых сета завершились на тай-брейках: стартовый выиграл Рублёв (7:4), второй – Бублик (7:5). В третьей партии при счете 6:5 в пользу казахстанца пятый номер мирового рейтинга был дисквалифицирован за оскорбление линейного судьи, который по мнению россиянина не заметил мяч в ауте. Андрей Рублёв потеряет все очки и призовые за этот турнир.

Это третья дисквалификация спортсмена в истории турнира в Дубае. Первыми отстраненными от этих соревнований были марокканцы Карим Алами и Хишам Арази, которые в матче парного разряда в 1997 году были дисквалифицированы за множественные предупреждения о недопустимом поведении на корте. Во второй раз это случилось в 2010 году, когда швейцарец Михаэль Ламмер в первом раунде квалификации одиночного разряда случайно ударил линейного судью ракеткой.

"Я очень сомневаюсь, что Андрей сказал что-то неподобающее. Он не такой человек. Но я думаю, что таковы правила. Организаторы следят за проведением турнира. Жаль, что все так закончилось. Желаю Андрею как можно скорее вернуться в строй", – сказал Бублик на пресс-конференции.

Стоит отметить, что по ходу этого матча Александр Бублик получил предупреждение от судьи на вышке за сломанную ракетку, которую он в последствии подарил супервайзеру в качестве сувенира.

Также Бублик долгое время спорил с арбитром из-за смены мячей. В целом игра прошла в напряженной и нервной обстановке, чему подтверждение итоговый результат.

Для лидера мужской сборной Казахстана финал в Дубае будет вторым в сезоне и 11 в карьере.

Ранее Михаил Кукушкин стал полуфиналистом "Челленджера" в Испании.