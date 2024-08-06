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Джокович впервые за пять лет выступит на "Мастерсе" в Шанхае

Новак Джокович Фото: АТР
Сербский теннисист и вторая ракетка мира Новак Джокович, который стал олимпийским чемпионом на Играх 2024 года в Париже, впервые за пять лет примет участие в турнире серии "Мастерс" в Шанхае (Китай), сообщает Zakon.kz.

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Об этом заявила пресс-служба соревнований.

Джокович, представляющий Сербию, четырежды становился победителем этого турнира. Турнир пройдет со 2 по 13 октября на хардовом покрытии и соберет 96 теннисистов.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Джокович впервые в карьере завоевал золотую медаль. Эта победа позволила ему оформить "Золотой карьерный шлем", выиграв все четыре турнира "Большого шлема" (Открытый чемпионат Австралии, "Ролан Гаррос", Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

Диана Абдуллаева
Шанхай Джокович Новак 2024 год Теннис
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